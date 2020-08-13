Штанга весом 400 кг чуть не убила тяжелоатлета

Соревнования проходили в Долгопрудном. Тяжелоатлет выполнял присед со штангой. В результате мужчину едва не придавило тяжелым грифом.

Спортсмена экстренно госпитализировали. Он получил перелом обоих коленей и разрыв мышц. Врачи провели срочную операцию, которая отличалась высокой сложностью и длилась шесть часов. Теперь Седых проведет несколько месяцев в полностью лежачем состоянии, после чего ему возможно придется заново учиться ходить.

«Квадрицепсы пришили двойным швом, колени собирали заново», — признался сам пауэрлифтер.

Седых — чемпион Европы по версии IPL и WRPF.