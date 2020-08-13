Штанга весом 400 кг чуть не убила тяжелоатлета
Штанга весом 400 килограммов чуть не придавила российского тяжелоатлета Александра Седых на чемпионате Европы по версии WRPF. Об этом сообщило издание Sport24.
Соревнования проходили в Долгопрудном. Тяжелоатлет выполнял присед со штангой. В результате мужчину едва не придавило тяжелым грифом.
Спортсмена экстренно госпитализировали. Он получил перелом обоих коленей и разрыв мышц. Врачи провели срочную операцию, которая отличалась высокой сложностью и длилась шесть часов. Теперь Седых проведет несколько месяцев в полностью лежачем состоянии, после чего ему возможно придется заново учиться ходить.
«Квадрицепсы пришили двойным швом, колени собирали заново», — признался сам пауэрлифтер.
Седых — чемпион Европы по версии IPL и WRPF.