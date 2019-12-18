Штанга в 150 кг упала на москвича в спортзале. Видео

Там же опубликовали видео с места происшествия.

На кадрах мужчина выполняет тягу штанги лежа. Его страхует еще один культурист. Мужчина удерживает штангу пару секунд, после чего она падает ему на грудь.

По данным «МК«, инцидент произошел вечером 16 декабря в фитнес-клубе на Мичуринском проспекте. Пострадавшему 48 лет, его страховал тренер.

По словам тренера, во время упражнения клиент произнес: «Я подброшу штангу». Предотвратить опасный трюк сотрудник спортзала не успел.

Пострадавший является постоянным посетителем клуба, за год он успел сходить на тренировки 110 раз.