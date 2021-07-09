Штаб Черчесова подтвердил разрыв контракта с РФС

Российский футбольный союз расторг заключенный контракт с тренерским штабом Станислава Черчесова. Как пояснил в беседе с РИА «Новости», тренер по физической подготовке сборной России Владимир Паников, прекращение отношений произошло по обоюдному согласию.

Собеседник агентства отказался раскрыть финансовые детали договоренностей.

«Да, с тренерским штабом сегодня расторгли контракт. Все по обоюдному соглашению», — заявил Паников.

Он поблагодарил спортсменов, с которыми работал последние пять лет, что они ни разу его не подводили в плане работы. Результаты команды тренер назвал вторичным делом.

РФС сообщил о завершении сотрудничества со Станиславом Черчесовым в минувший четверг, 8 июля. Президент Союза Александр Дюков заявил, что сейчас начались поиски кандидатов на освободившийся пост главного тренера сборной России по футболу.

Решение о расторжении контракта с Черчесовым приняли после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы. Сборная не вышла из группы и заняла последнее место в турнирной таблице.

Сам главный тренер пообещал, что учтет все ошибки и подготовит команду для отбора на чемпионат мира. Черчесов тренировал сборную России с 2016 года.