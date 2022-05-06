Шмейхель счел незаслуженным выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Экс-голкипер датской сборной и «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал выход мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов. Футболиста процитировало РИА ФАН.

«Считаю, что „Реал“ не имеет права играть в финале», — подчеркнул Шмейхель.

По его мнению, мадридский клуб был заметно слабее в двух матчах с «Манчестер Сити». Он обозначил, что нельзя сомневаться в игроках «Реала», поскольку многие из них уже выигрывали Лигу чемпионов несколько раз.

«А это свидетельствует о том, что они не боятся таких моментов», — добавил бывший вратарь.