  • Шляхтин ушел с поста президента ВФЛА

    23 ноября 2019, 14:47

    Алена Макаренко

    Российский футболист Дмитрий Шляхтин заявил о своем уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил «Интерфакс».
    Шляхтин ушел с поста президента ВФЛА

    «Я передал президиуму заявление о своем уходе в отставку», — рассказал он.

    В связи с этим сейчас президиум будет выбирать первого вице-президента, которому нужно будет исполнять обязанности президента. Остальные вопросы рассмотрит рабочая группа в Олимпийском комитете России (ОКР) на заседании в Министерстве спорта 25 и 26 ноября.

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    Ранее независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина и исполнительного директора Александра Паркина от работы. Их обвинили в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Кроме того, членов ВФЛА заподозрили в фальсификации документов.

    В августе 2018 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила Лысенко за нарушение антидопинговых правил. В частности, спортсмен три раза не назвал свое месторасположения для прохождения допинг-контроля.

    Эти же ограничения коснулись также члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

    Дальнейшая судьба ВФЛА решится 27 ноября. Этим вопросом займется Комиссия по аккредитации Минспорта. Всем спортсменам окажут помощь, чтобы тренировочный и соревновательный процесс не останавливался.