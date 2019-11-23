Шляхтин ушел с поста президента ВФЛА

«Я передал президиуму заявление о своем уходе в отставку», — рассказал он.

В связи с этим сейчас президиум будет выбирать первого вице-президента, которому нужно будет исполнять обязанности президента. Остальные вопросы рассмотрит рабочая группа в Олимпийском комитете России (ОКР) на заседании в Министерстве спорта 25 и 26 ноября.

Совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА Подробнее

Ранее независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина и исполнительного директора Александра Паркина от работы. Их обвинили в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Кроме того, членов ВФЛА заподозрили в фальсификации документов.

В августе 2018 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила Лысенко за нарушение антидопинговых правил. В частности, спортсмен три раза не назвал свое месторасположения для прохождения допинг-контроля.

Эти же ограничения коснулись также члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

Дальнейшая судьба ВФЛА решится 27 ноября. Этим вопросом займется Комиссия по аккредитации Минспорта. Всем спортсменам окажут помощь, чтобы тренировочный и соревновательный процесс не останавливался.