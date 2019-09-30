  • Шлемы для катания на скейтах будут давать детям в 14 парках Подмосковья

    30 сентября 2019, 15:09

    Алена Собкалова, Ирина Люлина

    В 14 парках Московской области детям до 14 лет будут давать шлемы для катания на скейтах. Шлем можно будет взять в аренду бесплатно на скейт-площадках.
    Шлемы для катания на скейтах будут давать детям в 14 парках Подмосковья | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

    Министерство благоустройства региона выдвинуло эту идею. Главная цель — обезопасить ребят от травм.

    «Таким образом мы хотим показать, что здоровье и безопасность — это неотвратимая часть нашей заботы о жителях и благоустройства», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

    Шлемы для катания на скейтах будут давать детям в 14 парках Подмосковья | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

    Для того, чтобы обеспечить безопасность любителей экстремального вида спорта, ведомство и решило раздавать шлемы для катания бесплатно.

    Министр благоустройства отметил, что в парках также установили информационные стенды с рекомендациями по пребыванию на скейт-парках.