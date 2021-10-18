Шлеменко сообщил о планах после победы над Гусейновым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко сообщил журналистам «Газеты.ru» о дальнейших планах после боя с Артуром Гусейновым, в котором он одержал победу. Боец отметил, что особого стремления попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) у него нет.

«Да я об этом, честно говоря, не думаю, у меня и так все нормально. Я выступаю у себя на родине, мне это очень нравится. Меня поддерживает много людей, приезжают со всей России — с Дальнего Востока, из Хабаровска, из Сибири едут в Сочи посмотреть бой. Если будет UFC — то будет. А если не будет, то я особо не расстроюсь. Что делать — значит, не судьба», — заявил боец.

Он также не исключает, что может еще раз побороться силами с предыдущем противником. Он говорил Гусейнову, что надо было драться три раунда, а не стоять возле сетки и не обнимать его.