Хабиб рассказал о возможном контракте Шлеменко с UFС

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что UFC может заключить контракт с Александром Шлеменко. Однако произойдет это на определенных условиях, написал «Чемпионат».

«Наш объединительный турнир проводится в сентябре, но ведь Александр, в случае победы, может подраться на турнире UFC в Абу-Даби. Есть такие предпосылки, что его подпишут в UFC, если он станет чемпионом Eagle FC. В категорию до 84 килограммов. Так что нужно чем-то бойца удержать. Я не знаю, что выберет Шлеменко — драться с Минеевым в России или выбрать контракт с UFC», — сказал Нурмагомедов.

После завершения спортивной карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. В октябре лига Хабиба пригласила Александра Шлеменко, который провел бой против дагестанского бойца Артура Гусейнова. Поединок завершился победой Шлеменко, пояснила «Газета.ru».