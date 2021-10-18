Шлеменко рассказал об отношениях с Хабибом

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал «Газете.ru», как принял участие в бою промоушена Хабиба Нурмагомедова. Решающую роль сыграли дружеские отношения спортсменов.

«В первую очередь, это отношение Хабиба ко мне и мое к нему — наши товарищеские отношения. Знаете, я ставлю это во главу угла. Приятно, когда к тебе относятся нормально, нет желания тебя принизить, опустить, что-то плохое о тебе сказать — говорят, как есть. Вот это подкупает, прежде всего», — сказал Шлеменко.

Кроме того, его привлекла возможность подписывать молодых бойцов из Storm Fighting Championshiрна участие в лиге Хабиба.

«Ну и в-третьих, это возможность стать чемпионом. Мне нравится пояс Eagle FC, я уважительно отношусь и всегда относился к Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба, и к самому Хабибу. Лично для меня было бы почетно иметь этот пояс в своей копилке», — заключил Шлеменко.