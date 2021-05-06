Шлеменко поделился планами уйти в политику

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался порталу Sport24, что намерен пойти в политику.

По словам Шлеменко, многие люди подталкивают его и просят попробовать себя в качестве политика.

«Образование соответствующее получил, сейчас изучаю различные материалы по этой теме. Очень многое делаю, слушаю наших политических аналитиков, много времени этому уделяю», — цитирует спортсмена News.ru.

Отмечается, что 7 мая состоится поединок Шлеменко с бразильцем Марсиу Сантосом. Бой проведет российская организация AMC Fight Nights.