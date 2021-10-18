Шлеменко объяснил стиль ведения боя Гусейнова

Российский боец ММА Александр Шлеменко в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал странный стиль ведения боя Артура Гусейнова на турнире EFC 42. Спортсмены боролись друг с другом в главном поединке турнира.

«Пытался ли он играть на публику, стоя в клинче? Мне странно делать какие-то выводы за Артура. Получается, он говорит одно, делает другое. Может быть, он себя раскручивал. По клинчу хочу сказать тем людям, которые, может быть, предъявляют претензии — поймите: клинчи должен разнимать рефери. А он не разнимал. Я ему сколько раз говорил: разними, давай разойдемся. Еще раз говорю, я не хотел таскать эту тушу на себе. И, думаю, рефери мог побольше нас разнимать, и все», — считает Шлеменко.

Перед боем Гусейнов боднул Шлеменко головой, тот в ответ оттолкнул его. Конфликт остановил президент лиги Шамиль Завуров, встав между бойцами.