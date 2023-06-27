Спорт 27 июня 2023, 18:02 Школьник с ДЦП из Свердловской области получил золото на 22-м чемпионате мира по шахматам в Сербии

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Школьник из Свердловской области с ДЦП смог завоевать золото на 22-м чемпионате мира по шахматам в Сербии. Об этом написал сайт kp.ru.

Попробовать поучаствовать в международных соревнованиях 17-летнему Сергею порекомендовал международный мастер спорта по шахматам Дмитрий Щербин. По словам мамы юноши, он не мог ни о чем другому думать, кроме участия в турнире.

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Деньги, которые нужно было внести для участия, Сергею помог собрать Фонд святой Екатерины.

Всего в соревнованиях по шахматам для лиц с ПОДА (повреждение опорно-двигательного аппарата) приняли участие 26 человек из 14 стран мира.