Широков высказался за уход Черчесова с поста тренера сборной России

Бывший член российской сборной по футболу Роман Широков признался, что не видит причин оставлять Станислава Черчесова на посту наставника национальной команды. Спортсмена процитировала «Газета.ru».

«Наша команда разве прогрессирует? Нет. Разве какие-то молодые игроки при нем развиваются? Нет. Хорошо, хоть Сафонову, Дивееву дали шанс», — заметил Широков.

Агент Черчесова Шандон Варга также прокомментировал возможность ухода тренера из сборной.

«Он говорит, что, работая в сборной, служит России. Но если почувствует, что не приносит пользы, тогда, конечно, будем искать (новое место работы. — прим. ред.)», — добавил Варга.