Широков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков обсудил с «РБ Спорт» шансы «Спартака» на победу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

По мнению Широкова, у спартаковцев есть шансы на золотые медали в российском чемпионате.

«Что касается чемпионства, то „красно-белые“ могут хоть два раза устроиться „Зениту“ по 0:5, но если продолжат собирать очки в тех матчах, в которых они должны это делать, может получиться», — цитирует Широкова ИА Nation News.

В текущей момент московская команда находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Лидерство пока остается за петербургским «Зенитом».