Шипулин назвал гадким решение обыскать Логинова накануне гонки ЧМ

Накануне полиция Италии нагрянула с обысками к российским биатлонистам. Сейчас они участвуют в чемпионате мира в итальянском Антхольце. Эта новость облетела СМИ по всему миру, ведь обыски прошли в преддверии гонки чемпионата мира. Олимпийский чемпион Антон Шипулин назвал решение обыскать российского биатлониста Александра Логинова именно в это время гадким.

«Полиция приехала к Логинову. Обыскала его, забрала телефон и ноутбук. Я с Сашей потом общался, говорил, что надо было ждать адвокатов. Это ведь его собственность, там могут храниться личные фотографии, фотографии семьи. То, что сделали IBU и итальянская полиция, — это как минимум гадко. Заявление было подано 19 февраля, они могли прийти 19-го, 20-го или 21-го. Но пришли именно в тот момент, когда ребятам нужно было бежать эстафету», — заявил Шипулин в эфире Первого канала.

В субботу, 22 февраля, в гостиничном номере Александра Логинова и другого биатлониста сборной России Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. Как заявили в Союзе биатлонистов России, итальянская полиция совершила проверки в связи с тем, что тренер биатлонистов Александр Касперович воспользовался аккредитацией, которая была выдана украинскими коллегами. Обыски у Логинова же были связаны с подозрениями в повторном нарушении допинговых правил. Полиция изъяла у российского биатлониста личный компьютер и телефон.

Посольство России в тот же день связалось с итальянским МИД и потребовало объяснений ситуации.

Обвинения во всевозможных нарушениях, обыски и допросы привели к тому, что Логинов снялся с соревнований. Он должен был 23 февраля бороться за первое место в масс-старте чемпионата мира, но ночью этого же дня он два часа занимался подписанием бумаг.

Сейчас чемпионат мира по биатлону закончился, а вот проблемы у Логинова остались. Полиция Италии завела уголовное дело против чемпиона мира и его персонального тренера Александра Касперовича. Расследование начнется в ближайший понедельник.