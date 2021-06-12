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    12 июня 2021, 12:25

    Шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту умер в 58 лет

    Алена Макаренко

    Умер советский конькобежец Игорь Железовский, ему было 58 лет. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, написал ТАСС.

    Шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту умер в 58 лет

    «К сожалению, пока не можем связаться с родными и близкими, чтобы выразить соболезнования и узнать информацию», — сказала она.

    По данным Барышевой, Железовский ушел из жизни 12 июня, в 07:15. Прощание и похороны пройдут в понедельник, 14 июня.

    «Это безвременная утрата, он легенда нашего спорта», — добавила исполнительный директор Союза конькобежцев России.

    Игорь Железовский считался лучшим спринтером мира в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Однако он так и не заполучил золото Олимпиады, поэтому завоевал репутацию одного из самых неудачливых спортсменов. Конькобежец получил бронзовую медаль Олимпиады в Калгари (1988) и серебряную — в Лиллехаммере (1994) на дистанции тысяча метров.

    Железовский рекордные шесть раз выиграл чемпионат мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991-1993), написал RT. Он многократный чемпион СССР, победитель этапов Кубка мира, а также обладатель Кубка мира (1991-1993). Четыре раза спортсмен устанавливал мировые рекорды в различных дисциплинах.