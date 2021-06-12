Шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту умер в 58 лет

Умер советский конькобежец Игорь Железовский, ему было 58 лет. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, написал ТАСС.

«К сожалению, пока не можем связаться с родными и близкими, чтобы выразить соболезнования и узнать информацию», — сказала она.

По данным Барышевой, Железовский ушел из жизни 12 июня, в 07:15. Прощание и похороны пройдут в понедельник, 14 июня.

«Это безвременная утрата, он легенда нашего спорта», — добавила исполнительный директор Союза конькобежцев России.

Игорь Железовский считался лучшим спринтером мира в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Однако он так и не заполучил золото Олимпиады, поэтому завоевал репутацию одного из самых неудачливых спортсменов. Конькобежец получил бронзовую медаль Олимпиады в Калгари (1988) и серебряную — в Лиллехаммере (1994) на дистанции тысяча метров.

Железовский рекордные шесть раз выиграл чемпионат мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991-1993), написал RT. Он многократный чемпион СССР, победитель этапов Кубка мира, а также обладатель Кубка мира (1991-1993). Четыре раза спортсмен устанавливал мировые рекорды в различных дисциплинах.