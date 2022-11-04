Шестиклассница из Москвы стала чемпионкой мира по тхэквондо | 360°

Спорт 04 ноября 2022, 12:00 Шестиклассница из Москвы стала чемпионкой мира по тхэквондо

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В Аргентине состоялся чемпионат мира по тхэквондо. Победительницей в своей возрастной категории стала 12-летняя Ксения Румянцева. Шестиклассница из Москвы была единственной представительницей России на турнире, собравшем более тысячи участников из 52 стран.

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Юная москвичка оказалась сильнее трех соперниц. Она победила спортсменок из Великобритании, Уругвая и Аргентины. По словам Румянцевой, ей было непросто попасть на чемпионат мира, но поддержка со стороны родных и близких помогла ей.

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Большую помощь девочке оказал медиахолдинг Maer. Компания оплатила билеты в Аргентину, а также представила победительницу стране на своих рекламных площадках.

«Помочь Ксюше преодолеть себя и завоевать для страны золото для меня лично было большой честью. Я рад, что у нас получилось хорошее дело, из которого может вырасти будущий олимпийский чемпион», — рассказал генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.

После победы на первенстве планеты у спортсменки появились новые цели. Теперь она мечтает выступить на Олимпийских играх и стать их триумфатором. А пока нужно дождаться совершеннолетия и продолжать готовиться.

В Москве состоялась Спартакиада сильнейших. Тхэквондисты из Московской области выиграли две бронзовых медали на турнире.