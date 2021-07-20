Шестаков оценил признание самбо МОК

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков признался РИА «Новости», что постоянное признание Международным олимпийским комитетом самбо стало большой победой российского спорта.

«Я считаю, что это большая победа не только для нас, но и для всего российского спорта. Потому что это первый российский вид спорта, который стал олимпийским», — подчеркнул Шестаков.

ИА НСН уточнило, что МОК проголосовал за постоянное признание еще пяти спортивных федераций: Всемирная федерация лакросса (WL), Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO), Международная федерация айсштокспорта (IFI), Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA) и Международный союз чирлидинга (ICU).