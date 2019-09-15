Шесть голов и три пенальти. «Краснодар» обыграл «Крылья» в домашнем матче

Игра состоялась на поле «Краснодара» вечером 15 сентября и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

На 12-минуте матча счет открыл форвард «Крыльев» Александр Соболев. В самарской команде голами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (16-я минута), Кристофер Ольссон (48-я минута), Вандерсон (57-я минута) и Ари (67-я минута).

«Краснодар» и «Крылья» провели встречу с тремя пенальти. В компенсированное время первого тайма Александр Соболев реализовать 11-метровый удар не смог, во втором тайме пенальти не забил Ари. На 75-минуте матча полузащитник «Крыльев» Паул Антон выполнил третий по счету пенальти.

Яркая игра с самарским клубом принесла кубанцам 20 очков. «Краснодар» снова поднялся на первую строчку первенства России, опередив «Зенит» по разнице мячей.