Шелепень назвала российских болельщиков «злыми»

Такие нападки она назвала особенностью российских поклонников. В США же переходы спортсменов происходят иначе, отметила Шелепень.

«У нас люди злые. Даже фанаты, что меня удивляет», — сказала 25-летняя фигуристка.

По ее словам, американские зрители намного лояльнее относится к смене тренера, не превращаются в антифанатов, как это происходит в России. «Перешел — и ладно», — пояснила Шелепень.

Фигуристка не понимает, как можно писать негативные комментарии, особенно детям. По мнению спортсменки, это бесчеловечно, отметил сайт «Утро.ру».

Ранее Полина Шелепень тренировалась у Этери Тутберидзе. Считается, что именно она стала первой звездой своей наставницы. Недавно от тренера ушла очередная фигуристка — Алена Косторная.