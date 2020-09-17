Шелепень назвала российских болельщиков «злыми»
Сразу четыре спортсменки ушли от тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе за последние несколько месяцев. А вот Евгения Медведева вновь вернулась к своему бывшему наставнику после скандала весной 2018 года, из-за чего нарвалась на критику в интернете. На это отреагировала фигуристка Полина Шелепень, ее слова привело издание Sport24.
Такие нападки она назвала особенностью российских поклонников. В США же переходы спортсменов происходят иначе, отметила Шелепень.
«У нас люди злые. Даже фанаты, что меня удивляет», — сказала 25-летняя фигуристка.
По ее словам, американские зрители намного лояльнее относится к смене тренера, не превращаются в антифанатов, как это происходит в России. «Перешел — и ладно», — пояснила Шелепень.
Фигуристка не понимает, как можно писать негативные комментарии, особенно детям. По мнению спортсменки, это бесчеловечно, отметил сайт «Утро.ру».
Ранее Полина Шелепень тренировалась у Этери Тутберидзе. Считается, что именно она стала первой звездой своей наставницы. Недавно от тренера ушла очередная фигуристка — Алена Косторная.