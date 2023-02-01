Спорт 01 февраля 2023, 15:32 Шейх Салман продолжит руководить Азиатской футбольной конфедерацией

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Президента Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифа переизбрали на новый срок. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Известно, что Аль-Халифа был единственным кандидатом на выборах. Он руководит конфедерацией с 2013 года и продолжит ей управлять еще четыре года.

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Выборы проходили на 33-й Генеральной ассамблее организации в Бахрейне.