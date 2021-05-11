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    11 мая 2021, 09:27

    Шашистку Тансыккужину наградили орденом Дружбы народов после скандала с флагом

    Андрей Иванов

    Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина получила от главы Башкирии Радия Хабирова орден Дружбы народов. Ее тренеру Юрию Чертоку вручили почетную грамоту республики.

    Шашистку Тансыккужину наградили орденом Дружбы народов после скандала с флагом

    «Наша прославленная землячка Тамара Михайловна Тансыккужина 3 мая в Варшаве, несмотря на очень сложные условия, которые создавали организаторы, вы помните эпизод со снятием во время игры российского флага, защитила титул лучшей шашистки планеты», — приводит РИА «Новости» слова Хабирова во время оперативного совещания правительства Башкирии.

    Он напомнил, что у Тансыккужиной теперь семь чемпионских титулов. Российская шашистка накануне победила в финальном матче из девяти раундов в Варшаве польку Наталью Садовскую.

    «Наш матч получил большую огласку. Польская сторона очень хорошо подготовилась и прилагала все усилия для победы. <…> Матч был принципиальный, интересный — и я рада, что удалось выиграть», — отметила Тансыккужина.

    Во время четвертого финального раунда, который проходил 27 апреля, бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал со стола наклейку с именем российской спортсменки и унес флаг РФ. Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за этот случай.