Шашистку Тансыккужину наградили орденом Дружбы народов после скандала с флагом

Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина получила от главы Башкирии Радия Хабирова орден Дружбы народов. Ее тренеру Юрию Чертоку вручили почетную грамоту республики.

«Наша прославленная землячка Тамара Михайловна Тансыккужина 3 мая в Варшаве, несмотря на очень сложные условия, которые создавали организаторы, вы помните эпизод со снятием во время игры российского флага, защитила титул лучшей шашистки планеты», — приводит РИА «Новости» слова Хабирова во время оперативного совещания правительства Башкирии.

Он напомнил, что у Тансыккужиной теперь семь чемпионских титулов. Российская шашистка накануне победила в финальном матче из девяти раундов в Варшаве польку Наталью Садовскую.

«Наш матч получил большую огласку. Польская сторона очень хорошо подготовилась и прилагала все усилия для победы. <…> Матч был принципиальный, интересный — и я рада, что удалось выиграть», — отметила Тансыккужина.

Во время четвертого финального раунда, который проходил 27 апреля, бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал со стола наклейку с именем российской спортсменки и унес флаг РФ. Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за этот случай.