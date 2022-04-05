Шашистку Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

Чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации шашек России Юрия Чертока.

По данным РИА ФАН, президент Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцек Павлицкий лично отстранил Тансыккужину от соревнований.

«Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD», — рассказал Черток.

Имя шашистки исчезло на сайте, уточнил он.