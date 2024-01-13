Спорт 13 января 2024, 22:27 Шарапова приобрела особняк в Калифорнии за 11,5 миллиона долларов Теннисистка Шарапова купила особняк в Калифорнии за 11,5 миллиона долларов Pixabay

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Российская теннисистка Мария Шарапова приобрела особняк в штате Калифорния, сообщило издание Robb Report. Дом обошелся ей в 11,5 миллиона долларов.

Приобретенный Шараповой особняк стоил 13 миллионов долларов, однако россиянке удалось приобрести его по сниженной цене — по информации СМИ, она расплатилась наличными. Ранее дом принадлежал вдове владельца американских спортивных клубов «Чикаго Уайт Сокс» и «Чикаго Буллз».

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Особняк располагается в Монтесито — одном из самых престижных поселений Калифорнии. Дом построен в 1949 году, в нем располагается пять спален. Купленный Шараповой участок включает в себя свыше 13 тысяч квадратных метров садов. Соседями теннисистки станут актеры Орландо Блум и певица Кэти Пэрри.

За свою карьеру Шарапова заработала 38,7 миллиона долларов призовых, однако набольший доход ей принесли рекламные контракты. Состояние спортсменки оценивается в 220 миллионов долларов.

Ранее российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась подробностями о характере Шараповой. По ее словам, сблизиться с ней было трудно.