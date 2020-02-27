Шарапова отвергла идею прощального матча

«Я не должна выходить играть, чтобы все в мире знали, что это мой последний матч. Я не хотела, чтобы моя карьера так закончилась», — подчеркнула теннисистка.

Шарапова уточнила, что даже в более молодом возрасте придерживалась этой позиции.

Ранее Мария Шарапова объявила об окончании спортивной карьеры. Спортсменка отметила, что отдала жизнь теннису, но он дал жизнь ей.