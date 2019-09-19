Шарапова назвала США своим домом. Депутат Госдумы попросил не делать из этого трагедии

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что домом считает не родную страну, а Штаты. Несмотря на такое заявление, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что спортсменка уже сделала все возможное для страны, поэтому не стоит негативно относиться к ее словам.

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«Не надо переживать по этому поводу. Важно то, что основные свои победы она достигала с флагами сборной России. Не надо делать трагедии», — сказал Свищев радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что для страны Шарапова останется гражданкой России. Спортсменка родилась в этой стране и выступает под российским флагом на соревнованиях.

«Все, что она смогла сделать для России, она уже сделала, молодец. <…> Любой человек вправе выбирать место, где он хочет жить», — подчеркнул депутат.

Свищев также пояснил, что сейчас теннисистка не в самой лучше форме и зарабатывает в основном на рекламе. Так как компании чаще всего именно западные, то и страну для проживания лучше выбирать там, где есть возможность работать.

Мария Шарапова рассказала изданию Conde Nast Traveller, что хоть и имеет российский паспорт, но родным домом считает США.

«Считаю Америку своим домом. Я приехала вместе с отцом в США в семь лет. В первые годы было трудно. Но я быстро приняла этот образ жизни», — поделилась спортсменка.

Шарапова родилась 19 апреля 1987 в городе Нягань. Сейчас ей 32 года и проживает теннисистка в Брейдентоне. За годы своей профессиональной карьеры она стала победительницей большого количества турниров WTA и получила серебро на Олимпиаде в 2012 году.