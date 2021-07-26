Шантырь рассказал, чего ожидать от Олимпийских игр петербуржцам

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь рассказал, чего ждать от Олимпийских игр петербургским болельщикам. Об этом написал «Петербургский дневник».

Антон Шантырь напомнил, что Санкт-Петербург всегда являлся спортивной столицей. Даже на прошедшем Экономическом форуме Петербургу присвоили звание беговой столицы России. В последнее время, благодаря тому, что спорт стал модным, им начали активно заниматься горожане разных возрастов.

Особенно на такую моду повлияла пандемия. Многие занялись своим здоровьем, наладили сон и питание, ввели в жизнь обязательные спортивные упражнения. Петербуржцы в это время открыли для себя доступную среду для занятия спортом — это и улица, и спортивные площадки, и парки, и набережные рек и каналов.

По словам эксперта, до пандемии в городе насчитывалось 6600 спортивных клубов, а после пандемии 600 из них закрылось. Но уже за последнее время добавилось 200 новых, и это как раз из-за того, что в городе вновь актуален спорт.

Также Шантырь прокомментировал состав петербургских атлетов, которые отправились в этом году на Олимпиаду в Токио. Несмотря на то, что спортсмены достаточно молоды, все они начинали заниматься спортом еще с 5-7 лет. По словам эксперта, комитет не ставил им условий вернуться с золотыми медалями. Скорее наоборот, будут интересны те случаи, в которых атлеты могли завоевать медали, но немного не дотянули до них. Их-то всем составом и придется разбирать после соревнований.

В Санкт-Петербурге по закону за первое место на Олимпиаде выплачивают пять миллионов рублей, за второе место — два с половиной миллиона, за третье — полтора миллиона. Четвертое место равно 600 тысячам, а за участие присуждают 50 тысяч. Тренеры получают такие же гонорары соответственно.

Шантырь отметил, что для развития любого вида спорта нужна здоровая конкуренция. Самим спортсменам необходимо соревноваться между собой и при этом достигать результатов выше и лучше. Монополизма, по словам собеседника, в спорте быть не должно.