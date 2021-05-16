Шансы российских футбольных клубов на путевку в ЛЧ оценили перед последним туром РПЛ

До конца чемпионата России остался один тур. После него станет известен ответ вопрос, кто из клубов получит право выступать в Лиге чемпионов. Претендентами на оставшуюся после чемпионства «Зенита» путевку являются «Локомотив» и «Спартак».

По мнению футбольного эксперта Андрея Малосолова, домашний чемпионат России очень непредсказуемый, поэтому спрогнозировать итоги сегодняшнего тура довольно сложно.

«„Локомотив“ по цельности игры выступил более интересно. Но нельзя не вспомнить и разгромное поражение от „Зенита“ 1:6 — прим. ред.). Это показало, что внутри команды пока не очень хватает крепкого класса», — сказал он в беседе с «360».

«Спартак» же на удачу выигрывал свои последние матчи, буквально на последних минутах вырывая себе победу.

«Я бы не предсказал, кто займет второе место. К тому же „Спартак“ играет в Грозном, где „Ахмат“ уже отбирал у красно-белых важнейшие очки», — добавил Малосолов.

За места в Лиге конфедерации будут биться «Сочи», «Рубин» и ЦСКА.

«Причем все три команды могут как все приобрести, так и все потерять. Будет очень интересно», — отметил эксперт.

В матче «Ротора» и «Рубина», по мнению Малосолова, даже двойная интрига. Дело в том, что у тренера казанского клуба не очень хорошие отношения именно с «Ротором». К тому же он сам из Волгограда, там начинал свою карьеру.

«Сегодня он может либо похоронить „Ротор“ и отправить в первый дивизион. Либо, если проиграет, может лишиться шанса выступать в еврокубках. Тоже очень интересный матч», — заключил собеседник «360».

Команды, которые заняли первое и последнее места, уже определены. На первом — петербургский «Зенит», на последнем — «Тамбов». Клубы, которые находятся с седьмой по двенадцатую строчку, не потеряют свои места в Премьер-лиге.

Сегодня ЦСКА сыграет с «Динамо», «Локомотив» примет у себя «Урал», «Спартак» на выездном матче сразится с «Ахматом», «Рубин» — с «Ротором», а «Сочи» встретится с «Химками».