facebook_pixel
    16 мая 2021, 12:38

    Шансы российских футбольных клубов на путевку в ЛЧ оценили перед последним туром РПЛ

    Василиса Андреева, Ольга Назаркина

    До конца чемпионата России остался один тур. После него станет известен ответ вопрос, кто из клубов получит право выступать в Лиге чемпионов. Претендентами на оставшуюся после чемпионства «Зенита» путевку являются «Локомотив» и «Спартак».

    Шансы российских футбольных клубов на путевку в ЛЧ оценили перед последним туром РПЛ

    По мнению футбольного эксперта Андрея Малосолова, домашний чемпионат России очень непредсказуемый, поэтому спрогнозировать итоги сегодняшнего тура довольно сложно.

    «„Локомотив“ по цельности игры выступил более интересно. Но нельзя не вспомнить и разгромное поражение от „Зенита“ 1:6 — прим. ред.). Это показало, что внутри команды пока не очень хватает крепкого класса», — сказал он в беседе с «360».

    «Спартак» же на удачу выигрывал свои последние матчи, буквально на последних минутах вырывая себе победу.

    «Я бы не предсказал, кто займет второе место. К тому же „Спартак“ играет в Грозном, где „Ахмат“ уже отбирал у красно-белых важнейшие очки», — добавил Малосолов.

    За места в Лиге конфедерации будут биться «Сочи», «Рубин» и ЦСКА.

    «Причем все три команды могут как все приобрести, так и все потерять. Будет очень интересно», — отметил эксперт.

    В матче «Ротора» и «Рубина», по мнению Малосолова, даже двойная интрига. Дело в том, что у тренера казанского клуба не очень хорошие отношения именно с «Ротором». К тому же он сам из Волгограда, там начинал свою карьеру.

    «Сегодня он может либо похоронить „Ротор“ и отправить в первый дивизион. Либо, если проиграет, может лишиться шанса выступать в еврокубках. Тоже очень интересный матч», — заключил собеседник «360».

    Команды, которые заняли первое и последнее места, уже определены. На первом — петербургский «Зенит», на последнем — «Тамбов». Клубы, которые находятся с седьмой по двенадцатую строчку, не потеряют свои места в Премьер-лиге.

    Сегодня ЦСКА сыграет с «Динамо», «Локомотив» примет у себя «Урал», «Спартак» на выездном матче сразится с «Ахматом», «Рубин» — с «Ротором», а «Сочи» встретится с «Химками».