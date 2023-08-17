Спорт 17 августа 2023, 15:59 Шансов нет. В World Athletics высказались об участии россиян в ОИ-2024 Глава World Athletics Коу усомнился в шансах на участие россиян в ОИ-2024 РИА «Новости»

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Легкоатлеты из России навряд ли смогут принять участие в Олимпиаде в Париже в 2024 году. С таким заявлением выступил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, сообщил ТАСС.

По его оценке, шансов на участие россиян в ОИ-2024 нет.

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«Конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, но, к сожалению, сейчас это выглядит так», — добавил он в ходе пресс-конференции.

Исполком Международного олимпийского комитета в конце марта выпустил рекомендации для международных спортивных федераций, в которых указал, что российских и белорусских спортсменов следует допускать к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Еще одна рекомендация касалась допуска только тех атлетов, которые не высказывались публично в поддержку спецоперации, не связаны с вооруженными силами или органами нацбезопасности.

Также, согласно указаниям МОК, спортсмены из России и Белоруссии не должны быть представлены в командных видах спорта.