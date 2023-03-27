Спорт 27 марта 2023, 16:25 «Шанс выступать на большой арене». Фигуристка Губанова — о смене спортивного гражданства

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова обсудила со «Спорт-Экспрессом» причины своего решения сменить спортивное гражданство с российского на грузинское.

«Это было еще до карантина, мне предложили кататься за другую страну. Я понимала, что это шанс выступать на большой арене, и сразу согласилась», — цитирует Губанову RT.

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По ее словам, в России очень сильная конкуренция, и она понимала, что у нее нет никаких шансов с ее контентом.

Кроме победы на чемпионате Европы 2023 года в активе фигуристки бронзовая медаль этапа Гран-при в Великобритании, первое место в финале Кубка России среди юниоров и второе место в финале юниорской серии Гран-при.