27 марта 2023, 16:25
«Шанс выступать на большой арене». Фигуристка Губанова — о смене спортивного гражданства
Чемпионка Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова обсудила со «Спорт-Экспрессом» причины своего решения сменить спортивное гражданство с российского на грузинское.
«Это было еще до карантина, мне предложили кататься за другую страну. Я понимала, что это шанс выступать на большой арене, и сразу согласилась», — цитирует Губанову RT.
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По ее словам, в России очень сильная конкуренция, и она понимала, что у нее нет никаких шансов с ее контентом.
Кроме победы на чемпионате Европы 2023 года в активе фигуристки бронзовая медаль этапа Гран-при в Великобритании, первое место в финале Кубка России среди юниоров и второе место в финале юниорской серии Гран-при.
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