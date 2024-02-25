Спорт 25 февраля 2024, 16:09 «Шанхай Шэньхуа» выиграл первый трофей в Китае под руководством Слуцкого Yang Yuanyong/XinHua/globallookpress

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Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, стал обладателем Суперкубка Китая. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Китайский клуб под руководством российского наставника одержал победу над «Шанхай Порт» со счетом 1:0. Мяч в ворота противника забил анголец Сефас Малеле.

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Слуцкий начал работать с шанхайским клубом в конце декабря 2023 года. До этого тренер возглавлял самарскую команду «Крылья Советов», «Москву», столичный ЦСКА, казанский «Рубин», английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Слуцкий также тренировал сборную России в 2015-2016 годах.

Китайскую команду «Шанхай Шэньхуа» создали в 1993 году. В 2000-х годах ее наставником тоже был россиянин — Валерий Непомнящий.

Ранее издание Sohu взяло у Слуцкого интервью и выяснило, почему он не стал приглашать в команду футболиста Артема Дзюбу. Тренер рассказал, что давно дружит с нападающим «Локомотива», но у спортсмена еще не закончился контракт с московским клубом. В качестве еще одной причины Слуцкий назвал возраст футболиста.