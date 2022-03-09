Шакил О’Нил рассказал о своих фаворитах НБА

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил рассказал, каким спортсменам отдает предпочтение в лиге. По его словам, хорошую игру показывает разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Спортсмен признался, что уже рассказал о своей позиции в личном разговоре с Морантом. Сейчас благодаря игре Джа клуб приближается ко второму месту Западной конференции.

«Джа хорош, Пенни и Коби были таким же. Через несколько лет эта лига будет его», — сообщил Шакил О’Нилл.