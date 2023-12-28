Спорт 28 декабря 2023, 10:40 Шайба и пас Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Вашингтон Кэпиталс» Jason Franson/Keystone Press Agency/globallookpress

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Хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Информация появилась на сайте Национальной хоккейной лиги.

Матч состоялся в Нью-Йорке на Мэдисон-Сквер-Гарден. Защитник «Рейнджерс» К’Андре Миллер забил два гола и совершил результативную передачу.

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«Я не думаю, что показываю свой лучший хоккей. <…> К счастью, сегодня вечером шайба нашла меня, и я смог извлечь выгоду», — процитировала его пресс-служба НХЛ.

На счету российского нападающего Артемия Панарина были гол и результативная передача. Его признали второй звездой матча.

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин совершил три броска в створ ворот. Ему не удалось набрать очков. Форвард команды Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями в матче.

В матче, состоявшемся в ночь на 22 декабря, Овечкин прервал безголевую серию, продолжавшуюся 14 матчей. Благодаря его шайбе «Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом».