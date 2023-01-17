Спорт 17 января 2023, 17:43 «Шахтер» подписал Ярослава Ракицкого

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ФК «Шахтер» заключил договор с бывшим игроком петербургского «Зенита» Ярославом Ракицким. Об этом сообщило РИА ФАН.

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По данным информагентства, стороны подписали соглашение, которое рассчитано до конца июня этого года. Последняя команда, за которую выступал защитник, была турецкая «Адана Демирспор». 33-летний футболист и руководство клуба досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон осенью прошлого года.