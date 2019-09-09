Шахматный турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге в 2020 году

По данным информагентства, соответствующее объявление Дворкович сделал в Ханты-Мансийске на церемонии открытия Кубка мира по шахматам. Заявка Екатеринбурга на проведение турнира претендентов была одобрена президентским советом FIDE. Дворкович поблагодарил президента региональной Федерации шахмат Андрея Симановского за эту заявку, а также за «возможность наблюдать за игрой блестящих шахматистов в этом замечательном уральском городе».