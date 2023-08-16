Спорт 16 августа 2023, 20:44 Шахматистка Горячкина сыграет в финале Кубка мира Шахматистка Горячкина вышла в финал Кубка мира после победы над китаянкой Unsplash

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Шахматистка из России Александра Горячкина встретилась с китаянкой Тань Чжунъи во второй партии полуфинала Кубка мира. Встреча закончилась вничью, что обеспечило россиянке выход в финал турнира.

Соревнования проходят в Азербайджане. В этот раз россиянке достались белые фигуры, а в первой партии она обыграла спортсменку из Китая черными.

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Имя соперницы Горячкиной в финале станет известно после игры между Нургюл Салимовой из Болгарии и украинкой Анной Музычук.

Кубок мира стартовал 29 июля. Российские и белорусские шахматисты участвуют на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отклонил приглашение FIDE участвовать в Кубке мира. Он сказал, что против участия в турнире без гимна и флага России. Гроссмейстер заверил, что не вернется к соревнованиям, пока российских спортсменов полностью не восстановят в правах.