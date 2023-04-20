Спорт 20 апреля 2023, 18:15 Шахматист Непомнящий сыграл вничью с китайским гроссмейстером в матче за титул чемпиона мира Шахматисты Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в восьмой партии игры за титул чемпиона мира РИА «Новости»

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В Астане завершилась восьмая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем, сообщил телеканал «Матч ТВ».

Непомнящий играл черными фигурами, а ничью зафиксировали на 45-м ходу. Российский шахматист ведет со счетом 4,5:3,5. В следующей партии он сыграет белыми фигурами. Встреча состоится 21 апреля в Казахстане.

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Всего в игре за титул чемпиона мира состоятся 14 партий. Если кто-то из соперников наберет 7,5 балла, то заберет шахматную корону досрочно. В случае равного счета по итогам всех партий Непомнящему и Лижэню придется сыграть тай-брейк в заключительный день противостояния.

Днем 16 апреля россиянин уступил сопернику из Китая в рамках шестого раунда встречи. Непомнящий признался, что сыграл худшую партию в матче. Он пожаловался, что принимал неверные решения.

В декабре 2021 года Ян Непомнящий уже принимал участие в игре за звание лучшего шахматиста планеты. Тогда он уступил норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену.