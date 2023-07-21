Спорт 21 июля 2023, 15:54 Шахматист Непомнящий пожаловался на плохие отношения с федерацией Гроссмейстер Непомнящий не захотел выступать за сборную России из-за федерации РИА «Новости»

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Плохие отношения с Международной шахматной федерацией отбили желание у гроссмейстера Яна Непомнящего выступать за сборную России. Такое заявление он сделал в беседе с изданием Championat.

Он добавил, что менять гражданство в сложившихся условиях не готов, как и выступать за сборную России.

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«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — заявил Непомнящий.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в борьбе за шахматную корону уступил китайскому шахматисту Дину Лижэню в тай-брейке. В ходе обычного состязания победителя определить не удалось, поэтому гроссмейстеры перешли к «быстрым шахматам», где китайский спортсмен во четвертой партии одержал победу.

Международная шахматная федерация в марте 2022 года разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в личных турнирах только в нейтральном статусе. Официально представлять страну российские гроссмейстеры могут на играх Азиатской шахматной федерации, куда Федерация шахмат России вступила 1 мая.