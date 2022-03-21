Шахматист Карпов осудил дисквалификацию Карякина

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Спортсмен назвал дисквалификацию своего коллеги неправомерной. По его словам, Международная шахматная федерация (FIDE) не имеет для этого законных оснований, сообщили «Известия».

«У нас судьи могут дисквалифицировать, если человек пользуется компьютером и участвует в мошенничестве. Всех остальных моментов просто не существует. Они ссылаются на какой-то Кодекс этики. А кто его утверждал, кто его разрабатывал? Я вообще ничего подобного не слышал», — заметил Карпов.