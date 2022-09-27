Шахматист Карлсен обвинил американского гроссмейстера Ниманна в жульничестве | 360°

Спорт 27 сентября 2022, 18:57 Поделиться Telegram

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Viber Шахматист Карлсен обвинил американского гроссмейстера Ниманна в жульничестве

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Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен обвинил американского гроссмейстера Ханса Ниманна в жульничестве. Об этом сообщил RT.

Карлсен назвал жульничество самой большой проблемой в шахматах и усомнился в честности успехов Ниманна.

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«Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал. Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать. Эта игра помогла изменить мою точку зрения», - написал Карлсен в Twitter.

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