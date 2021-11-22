Шахматист Карякин рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира у Непомнящего

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о том, как помогает гроссмейстеру Яну Непомнящему подготовиться к предстоящему чемпионату мира по шахматам, который стартует 24 ноября. Об этом написали «Известия».

«Я в принципе могу вам открыть небольшой секрет, что я вхожу в команду подготовки Яна Непомнящего, и я ему помогаю, делюсь своим опытом, даю ему советы, потому что я уже играл матч с Магнусом Карлсеном, практически его выиграл, поэтому со своей стороны пытаюсь ему максимально помочь, но, конечно, все будет решаться непосредственно в самом матче», — отметил Карякин.

Он добавил, что многое при подготовке решает тренер. Например, Владимир Поткин, который тренировал самого Карякина, а теперь работает с Непомнящим, немало знает о противнике россиянина и даже сам с ним играл.

Также Карякин отметил, что дал некоторые советы перед игрой своему коллеге, однако раскрывать сейчас он их не будет.

«В целом я считаю, что надо не бояться соперника, не бояться, что что-то пойдет не так. Пусть он боится, ему гораздо больше есть, что терять: он действующий чемпион мира, у него куча спонсорских контрактов. Если он потеряет титул, потеряет звание, это очень сильно ударит по его имиджу, поэтому он очень сильно будет стараться не проиграть этот матч, и надо будет его на этом психологически давить и пытаться побеждать обязательно», — отметил он.

Открытие матча должно пройти 24 ноября в Дубае, однако за доску гроссмейстеры впервые сядут лишь 26-го числа. Заключительная партия будет сыграна 14 декабря. В случае победы Непомнящий вернет в Россию шахматную корону впервые с 2007 года.