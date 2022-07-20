Шахматист Карякин рассказал, что расстроился из-за пропуска турнира претендентов

Известный российский шахматист Сергей Карякин не попал на турнир претендентов. В беседе с сайтом kр.ru он прокомментировал эту ситуацию.

Международная шахматная федерация дисквалифицировала спортсмена сроком на полгода. Он потерял возможность принять участие в турнире претендентов, который проходил с 16 июня по 7 июля.

По словам Карякина, для него это было большим ударом. Однако он надеется на участие в дальнейшем.

«Это серьезный удар, здесь нет смысла говорить что-то другое, потому что на самом деле у меня была хорошая статистика выступлений в турнире претендентов, я трижды до этого участвовал и все три раза был в тройке и один раз занял первое место», — заявил спортсмен.