Шахматист Карякин прокомментировал свое отстранение от участия в шахматных турнирах ФИДЕ

Ситуация на Украине повлияла на многие сферы жизни россиян. В том числе сакнции затронули спортсменов, среди которых оказался и российский гроссмейстер Сергей Карякин, передала «Газета.ru» со ссылкой на «Чемпионат».

Международная шахматноая федерация (ФИДЕ) приняла решение отстранить спортсмена от участия в шахматных турнирах. Карякин заявил, что данная ситуация его очень расстрила, однако опозоренным спортсмен себя не почувствовал.

«Идея была в том, чтобы лишить меня возможного выхода на матч с Магнусом Карлсеном. Не знаю, буду ли возвращаться через полгода на турниры под эгидой ФИДЕ. Они же опозорили не меня, а себя. Я просто не помню подобного прецедента, чтобы шахматиста принципиально не пустили. Это позор», — заявил он.