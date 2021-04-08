Шахбулатов требует боя-реванша с Мирзаевым

Спортсмен Шамиль Шахбулатов рассказал, с кем бы был не прочь посостязаться после выступления на турнире ACA 12. На данный момент он проходит в Минске. Об этом сообщил RT.

«В случае победы над Борисовым, вижу для себя трех возможных соперников. Первый — Жубилео. Уступил ему в прошлом году и очень хотел бы провести с ним бой-реванш. Второй — Расул Мирзаев, но драться с ним хотел бы в полулегком весе. В 2019 году мы уже встречались с ним в рамках легчайшего дивизиона, но мне кажется, там он чувствовал себя не совсем комфортно», заявил Шахбулатов.

Он также уверил, что вместе они могли бы показать зрелище, которое было бы главным событием турнира ACA. Последним, кого он назвал, стал спортсмен Керимов. Он отметил, что соперник является очень сильным, поэтому он с удовольствием бы с ним поборолся.