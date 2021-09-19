Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»

Россиянин Александр Головин, который сейчас выступает за «Монако», забил мяч во время встречи с ФК «Ницца». Этот гол стал первым для россиянина в этом сезоне французского чемпионата по футболу.

Головин смог отправить мяч в ворота противника на 39-й минуте. Этот гол стал первым в рамках гостевого матча — забить его россиянину помог португальский игрок Желсон Мартинш. В результате после первой половины встречи «Монако» вырвался вперед со счетом 1:0.

Однако после перерыва ситуация изменилась — футболисты «Ниццы» Анди Делор и Хишем Бадауи смогли отправить по мячу в ворота «Монако». Они забили свои голы в начале второго тайма и на 73-й минуте соответственно. При этом «Монако» недолго оставался в проигрыше — спустя всего четыре минуты после второго гола спортсмены смогли сравнять счет. Гол забил Виссам Бен-Йеддер, который реализовал пенальти.

Встреча закончилась со счетом 2:2. В результате «Ницца» оказалась на четвертом месте турнирной таблицы с 10 очками, а «Монако» — на 15-м месте с пятью очками. При этом для Головина этот гол стал вторым в девяти играх в составе «Монако», которые он провел в разных турнирах нынешнего сезона.