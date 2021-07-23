Сезон РПЛ начался с поражения команды Карпина

Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Прямо во время матча стало известно о назначении наставника ростовчан Валерия Карпина в сборную России.

Матч прошел в Ростове-на-Дону без зрителей. Эта встреча стала первой в сезоне-2021/22.

Счет открыл Арсен Захарян на 20-й минуте матча. Следующий гол в ворота «Ростова» забил Константин Тюкавин на 33-й минуте. Новички «Динамо» уругваец Диего Лаксальт и парагваец Фабиан Бальбуэна — вышли на поле с первых минут и провели весь матч, отметил ТАСС.

В следующем туре московский клуб 31 июля сыграет на выезде с «Уфой». Днем позднее «Ростов» встретится дома с действующим чемпионом страны петербургским «Зенитом».

Российский футбольный союз (РФС) в пятницу назначил Карпина на пост главного тренера национальной команды. Работу в сборной и клубе 52-летний специалист будет совмещать до конца года.

Новому тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину предстоит очень тяжелая работа. Ждать чуда и хорошей игры от нынешней команды не приходится, заявил в беседе с «360» футбольный эксперт и бывший игрок «Зенита» Александр Канищев.