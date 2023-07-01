Спорт 01 июля 2023, 01:43 «Севилья» выставила на продажу своих игроков из-за огромного долга Marca: «Севилья» выставила на трансфер игроков основной команды из-за долга в 90 млн евро Пресс-служба УЕФА

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Руководство ФК «Севилья» решило выставить на трансфер своих игроков главной команды. Об этом сообщило испанское издание Marca.

В материале указано, что на такие меры пришлось пойти из-за крупного долга клуба размером примерно в 90 миллионов евро. О распродаже спортсменов заявил президент «Севильи» Пепе Кастро.

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Он призвал нового спортивного директора клуба Виктора Орту и главного тренера команды Хосе Луиса Мендилибара создать новый боеспособный состав после погашения большой задолженности. Будущую команду собираются отправить на испанский чемпионат в Лиге чемпионов.

Авторы статьи отмечают, что бывший директор команды Мончи не захотел продавать участников, поэтому решил уйти в отставку. Сейчас спортсмен ведет свою деятельность в «Астон Вилле».

В сезоне 2022-2023 «Севилья» одержала победу в Лиге Европы. Это был уже седьмой раз, когда футбольный состав показал такие впечатляющие результаты.