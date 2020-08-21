«Севилья» выиграла Лигу Европы

Футбольный клуб «Севилья» выиграл Лигу Европы. В финале турнира испанская команда оказалась сильнее итальянского «Интера». Матч закончился со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт на пятой минуте. Форвард «Интера» Ромелу Лукаку заработал пенальти и сам же его реализовал. Уже на 12-й минуте нападающий «Севильи» Люк де Йонг сравнял счет, а на 33-й минуте вывел испанский клуб вперед. Защитник «Интера» Диего Годин снова сделал счет равным на 35-й минуте. На перерыв команды ушли при счете 2:2.

Во втором тайме был забит только один гол. Победный мяч на 74-й минуте встречи забил защитник «Севильи» Диего Карлос. Этот мяч он отправил в ворота ударом через себя.

Для «Севильи» это уже шестая победа в Лиги Европы (учитывая победы в турнире, когда он назывался Кубок УЕФА — прим. ред.). Это рекордный показатель. До этого дня они побеждали во втором по значимости еврокубковом турнире в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

Ближайшие преследователи сильно отстали от испанской команды. По три победы в Кубке УЕФА/Лиге Европы у итальянского «Интера», английского «Ливерпуля» и испанского «Атлетико».