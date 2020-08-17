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    17 августа 2020, 12:42

    «Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы

    Полина Петрова

    Испанский футбольный клуб «Севилья» в полуфинальной игре Лиги Европы одержал победу над английским «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал турнира.
    «Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы

    Уточняется, что счет открыл полузащитник «Манчестера» Бруну Фернандеш. Он реализовал пенальти на девятой минуте. На 26-й минуте встречи счет сравнял хавбек «Севильи» Сусо.

    На 78-й минуте команда стала лидировать благодаря нападающему Люку де Йонгу. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанских футболистов, информирует «Газета.ru».

    В матче за кубок «Севилья» встретится с победителем пары «Шахтер Донецк» — «Интер».

    Новости SMI.FM