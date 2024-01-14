Спорт 14 января 2024, 21:02 «Северсталь» одержала пятую подряд победу в КХЛ «Северсталь» одержала пятую подряд победу в КХЛ, обыграв СКА РИА «Новости»

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Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» обыграл петербургский СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:2, сообщило РИА «Новости».

Матч проходил на стадионе в Череповце. В составе «Северстали» шайбы забросили центральный нападающий Егор Степанов, правый крайний нападающий Никита Коростелев и левый крайний нападающий Давид Думбадзе. Автором двух шайб в составе СКА стал правый крайний нападающий Арсений Грицюк.

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«Северсталь» одержала победу над СКА впервые с ноября 2021 года. Череповецкие хоккеисты продлили победную серию до пяти игр. Они поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции благодаря 57 очкам, набранным за 50 матчей. СКА находится на третьем месте с 68 очками после 51 матча.

Осенью прошлого года в «Северсталь» перешел игрок «Торпедо» Глеб Иванов.